İstanbul’da lüks rezidansta kedi vahşeti! Mandala sanatçısına komşularından şoke eden suçlama: Gözlerini oyup öldürüyor

GENÇ KADIN TAŞINMAK ZORUNDA KALMIŞ...

Banu Ö.,'nün yine kedilere zarar verdiği gerekçesiyle kendisini uyaran ve şikayet eden site sakini Sinem K.'yı bir çok kez darp ederek korkuttuğunu ileri süren Mücella M., Sinem K.'nin siteden taşınmak orunda kaldığını belirtti.