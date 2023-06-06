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O gençten acı haber! Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılmıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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O gençten acı haber! Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapılmıştı

Antalya’da geçen aylarda korkunç bir olay yaşanmıştı. 23 yaşındaki Halit Cankurt ile arkadaşı Y.K. elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapıldı. Talihsiz gençten 58 gün sonra kahreden haber geldi...

9 Nisan günü Antalya'da korkunç bir olay meydana geldi. Y.K ile arkadaşı Halit Cankurt, elektrik direğine konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı.

Çubuğun tele değmesi ile 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı.

2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Y.K. bir süre sonra taburcu edilirken, Cankurt'un hastanedeki tedavisi sürdü.

Halil Cankurt'un kalbi, dün hastanede durdu.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze, Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Teldeki papağan sonları oluyordu! TELDEKİ PAPAĞAN SONLARI OLUYORDU!
Teldeki kuşu kurtarmak isterken... TELDEKİ KUŞU KURTARMAK İSTERKEN...
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