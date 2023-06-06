Kaza yapan araca çarpmamak için köprüden uçtu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri köprüden aşağıya uçan kamyonun sürücünü kurtardı. Yukarı çıkarılan kamyon sürücüsü ve takla atan otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yapılan çalışmaların ardından kamyon düştüğü yerden kurtarılırken, otomobil de otoparka çekildi. Kamyon sürücüsünün tedavisinin sürdüğü, otomobil sürücüsünün ise taburcu olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN