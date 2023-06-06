06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Fatih'te tüyler ürperten olay! Aracının içinde ölü bulundu: 5 gözaltı

İstanbul Fatih'te tüyler ürperten olay! Aracının içinde ölü bulundu: 5 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2023
ABONE OL
İstanbul Fatih’te tüyler ürperten olay! Aracının içinde ölü bulundu: 5 gözaltı

İstanbul Fatih'te bir kişinin aracının içinde ölü bulunduğu olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Cesette yapılan incelemelerde şahsın boğularak öldürüldüğü tespit edilirken, yüz bölgesinde kanama ve şişlik olduğu da görüldü. Cinayetin alacak-verecek meselesi yüzünden işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA