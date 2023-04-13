Antalya’da teldeki kuşu kurtarmak isterken ölümden döndüler: Her şey bir anda oldu

"DONDUK KALDIK"

Olayı gören İlyas Gürbüz, "Biz öğle molasına çıkmıştık. Gençler ellerinde kafesle geldiler. Kuşlarını kaçırmışlar dişi kuş ellerindeydi. Sultan papağanıydı. Dişi kuşla diğer kuşu telden indiremediler. Diğer arkadaş telle geldi. Buradan tele uzanmaya çalıştılar. Tam kaldırırken diğer arkadaşta yardım etmeye çalıştı ama direğe değmeden birdenbire elektrik çarptı. İkisi birden yere yıkıldı. Ambulansı aradık. Birinin bilinci yerinde, diğerinin durumu kötüydü. Kısa sürede ambulans geldi hemen hastaneye kaldırdılar. Ayakları patlamıştı birinin. Birinin elektrikçi olduğunu duyduk. Ama çubuk değmesi az mesafe vardı hemen akım çekti ne olduğunu anlayamadık. Her şey bir anda oldu. Yukarıdan önce alev attı, sonra çocukların ayağının altından çıktı. Görünce şok yaşadık. Bizim için o zaman durdu ve donduk kaldık" diye konuştu.

"ALEV ÇIKTI"

Mehmet Hurma ise, "İşletmenin önünde kenarda oturuyordum. İki üç çocuk geldi, telde sultan papağanı vardı. Fileyi aldılar, iple bağladılar. Alüminyum çubuğu aldılar, ikisinin eline yapıştı. Telden ve ayaklarından alev çıktı. Ambulansı aradık hemen" şeklinde konuştu.