Antalya’da teldeki kuşu kurtarmak isterken ölümden döndüler: Her şey bir anda oldu
Antalya'da iki arkadaş elektrik teline takılan kuşu kurtarmak istedi. Ancak ellerindeki çubuk tellere deyince akımına kapılan arkadaşlar kendilerini yerde buldu. Gençlerin ayaklarından akımın çıktığı ve yere yığıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayı gören İlyas Gürbüz, "Her şey bir anda oldu, yukarıdan önce alev attı, sonra çocukların ayağının altından çıktı. Bizim için zaman durdu ve donduk kaldık" dedi. İşte o görüntüler...
Antalya'da yaşanan olay, geçen Pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde kaldırımda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan sultan papağanlarını almak için bölgeye geldi. Bir süre dişi kuşla, teldeki kuşu indirmeye çalışan gençler başarılı olamayınca file ile almaya karar verdi.
Ucunda file bulunan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki alüminyum çubuğu kuşa doğru uzattı. File daha tele yaklaşmadan çubuğa elektrik yüklendi. Direkte oluşan alev topu gençlerin elindeki çubuktan kaldırıma indi. Ayaklarının altından alev çıkan gençler oldukları yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri iki genci hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.K. taburcu edilirken, H.C.'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.
OLAY KAMERADA
Öte yandan olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.
"DONDUK KALDIK"
Olayı gören İlyas Gürbüz, "Biz öğle molasına çıkmıştık. Gençler ellerinde kafesle geldiler. Kuşlarını kaçırmışlar dişi kuş ellerindeydi. Sultan papağanıydı. Dişi kuşla diğer kuşu telden indiremediler. Diğer arkadaş telle geldi. Buradan tele uzanmaya çalıştılar. Tam kaldırırken diğer arkadaşta yardım etmeye çalıştı ama direğe değmeden birdenbire elektrik çarptı. İkisi birden yere yıkıldı. Ambulansı aradık. Birinin bilinci yerinde, diğerinin durumu kötüydü. Kısa sürede ambulans geldi hemen hastaneye kaldırdılar. Ayakları patlamıştı birinin. Birinin elektrikçi olduğunu duyduk. Ama çubuk değmesi az mesafe vardı hemen akım çekti ne olduğunu anlayamadık. Her şey bir anda oldu. Yukarıdan önce alev attı, sonra çocukların ayağının altından çıktı. Görünce şok yaşadık. Bizim için o zaman durdu ve donduk kaldık" diye konuştu.
"ALEV ÇIKTI"
Mehmet Hurma ise, "İşletmenin önünde kenarda oturuyordum. İki üç çocuk geldi, telde sultan papağanı vardı. Fileyi aldılar, iple bağladılar. Alüminyum çubuğu aldılar, ikisinin eline yapıştı. Telden ve ayaklarından alev çıktı. Ambulansı aradık hemen" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ | En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?
- AYT-TYT-YDT (YKS) 2023 TAKVİMİ | YKS üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi tarihte?
- Harry Potter dizisi 1. sezon 1. bölüm ne zaman gelecek? İlk fragman geldi! Hangi kanalda/platformda yayınlanacak?
- ALES/1 2023 ne zaman, bu hafta sonu mu, hangi gün? Sınav süresi ne kadar, kaç soru? ALES giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama!
- 16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3'lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!
- TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!
- Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak?
- 13 Nisan okullar kar tatili mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları! Hakkari, Şırnak...
- 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF bahar dönemi vize sonuçları açıklandı mı?
- Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?