Talep yağıyor! 3 mühendis arkadaş bir araya gelip üretti

Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalıştığını anlatan Kandemir, "Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalışıyorum. Biz 3 arkadaş bu işe başladık. 3'ümüzde mühendisiz ama bu işin geleceği olduğu için ilerlemeye karar verdik. İşin üretim aşamasında ben varım. Kuluçka evre, pim bağlama evresi ve hasat evresinde de sürekli ben ilgileniyorum. Şu anki ektiğimiz tohum 'Sylvan Fotios' ve 'Sylvan Ivory' ektik. Aslında bu mantarın çeşitleri aynı. Toplamda bu komposttan 2 hasat alıyoruz. 40 günde de kompost hasadını bitirip, kompostu dışarı atıp yenisini koyuyoruz" dedi.