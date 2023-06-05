Talep yağıyor! 3 mühendis arkadaş bir araya gelip üretti
Kırıkkale'de çocukluk arkadaşı 3 mühendis, kendi imkanlarıyla kurdukları serada istiridye mantarı üreterek bütçelerine ek katkı sağlıyor. Ayda 1 ton üretim kapasitesine sahip serada elde ettikleri mantarların kilosunu müşterilerine 70 liradan sunuyor.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, makine mühendisi Osman Demir, kendi imkanlarıyla kurdukları 70 metrekarelik serada istiridye mantarı üretiyor.
Ayda 1 ton üretim kapasitesine sahip serada elde ettikleri mantarların kilosunu müşterilerine 70 liradan pazarlıyor.
Maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, yaptığı açıklamada, "Sylvan Fotios" ve "Sylvan Ivory" tohumlarını ektiklerini ifade ederek, 40 günde bir kompostan 2 kez hasat yaptıklarını söyledi.
Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalıştığını anlatan Kandemir, "Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalışıyorum. Biz 3 arkadaş bu işe başladık. 3'ümüzde mühendisiz ama bu işin geleceği olduğu için ilerlemeye karar verdik. İşin üretim aşamasında ben varım. Kuluçka evre, pim bağlama evresi ve hasat evresinde de sürekli ben ilgileniyorum. Şu anki ektiğimiz tohum 'Sylvan Fotios' ve 'Sylvan Ivory' ektik. Aslında bu mantarın çeşitleri aynı. Toplamda bu komposttan 2 hasat alıyoruz. 40 günde de kompost hasadını bitirip, kompostu dışarı atıp yenisini koyuyoruz" dedi.
Arkadaşlarıyla birlikte mantar üretmeye karar verdiklerini belirten çevre mühendisi Hilmi Kılıç, "Çevre mühendisiyim. Arkadaşlarımla uzun zamandır birlikteyiz. Çocukluk arkadaşıyız. Birlikte oturuyorduk bir aradaydık dedik, 'Ne yapalım?' ve bu işe başladık. Çadırımızı kurduk şuan çok güzel bir şekilde verim alıyoruz. Devam edeceğiz, bu işi büyüteceğiz. Daha güzel yerlere gelmeyi istiyoruz" diye konuştu.
İlk ekimde 2,5 ton mantar elde ettiklerini kaydeden makine mühendisi Osman Demir, "Makine mühendisiyim. Ekonomik yönden kazancımız şuanda iyi ilerliyor. Bahar ve kış aylarında mantara fazla talep oluyor. Yaz aylarında pazarlarda manavlarda sebze fazla olduğu için biraz talebimiz düşüyor ama bu istiridye mantarının şöyle bir özelliği var; alıcıları özel. Özellikle bu mantarı arayan insanlar. Yazında mantarımız elimizde kalmıyor. Kilogramı bundan önce 60 Türk lirasıydı. Şu an komposta gelen zamlardan dolayı ikinci ekimimizde bunu 70 Türk lirasına çıkarmak zorunda kaldık. İlk ekimimizde 2,5 ton kadar mantar aldık. Bu ikinci ekimimizde de aynı oranı yakalamayı düşünüyoruz. Yani 5 ayda 5 ton mantar almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
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