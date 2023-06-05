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Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı alev alev yandı! Dumanlar şehrin farklı noktalarından görüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Bursa’da işçileri taşıyan servis aracı alev alev yandı! Dumanlar şehrin farklı noktalarından görüldü

Bursa’da seyir halindeki işçi servisi alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü hızla sararken, yüklesen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da yaşanan olay, merkez, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki servis midibüsü bir anda alev almaya başladı. Aracı hemen sağa çeken şoför yolucuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün etrafını hızla sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen itfaiyeciler yangına hızla müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Kentin birçok noktasından gözüken dumanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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