Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı alev alev yandı! Dumanlar şehrin farklı noktalarından görüldü
Bursa’da seyir halindeki işçi servisi alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü hızla sararken, yüklesen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, seyir halindeki servis midibüsü bir anda alev almaya başladı. Aracı hemen sağa çeken şoför yolucuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün etrafını hızla sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine gelen itfaiyeciler yangına hızla müdahale etti.
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