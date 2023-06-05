Bursa’da işçileri taşıyan servis aracı alev alev yandı! Dumanlar şehrin farklı noktalarından görüldü

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki servis midibüsü bir anda alev almaya başladı. Aracı hemen sağa çeken şoför yolucuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün etrafını hızla sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.