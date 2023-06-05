Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Ekipler, son bir haftada aracında bakımlı evcil köpek, scooter ve valiz bulundurarak tatile gidiyormuş izlenimi vermek suretiyle batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan araç, çevresi kepenklerle kapatılmış iş yeri görünümlü uyuşturucu deposu, köprü altlarında yapılmış zulalar, ticari taksi ile seyahat ediyormuş görünümü veren şüpheliler hedefe alınarak son bir haftada 24 operasyon düzenlendi.