Kastamonu'da sel tehlikesi: Bir ilçe boşaltılıyor! Meteoroloji'den 16 ile uyarı | Hava durumu
Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası Karadeniz'de birçok ilde sağanak etkili oldu. Kastamonu’nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı’nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar ile araçların tahliyesine başlandı. Şiddetli yağışlarla birlikte menfez köprüler zarar görürken bazı köylere de ulaşım sağlanamıyor. Söke Çayı’nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar ile araçların tahliyesine başlandı. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Samsun’un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi. Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de 14 il için sarı kodlu, Kastamonu ve Sinop için turuncu kodlu uyarı yaptı.
Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası Karadeniz'de birçok ilde sağanak etkili oldu.
KASTAMONU'DA YAĞIŞ GECE BOYU DEVAM ETTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.
Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.
İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, "Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü'nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz." dedi.
Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz. Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız." diye konuştu.
SAĞANAK SÜRÜYOR
Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.
Söke Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar ile araçların tahliyesine başlandı.
Alıçlı Mahalesi'nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.
Vatandaşların bulduğu Köksal'ın cenazesi köydeki evine getirildi.
SİNOP'TA EVLERİ SU BASTI
Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi. Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.
Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.
Ayancık-Boyabat kara yolu da heyelan nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.
Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.
AMASYA'DA SU BASKINLARI
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı. İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.
Köseler, Kiziroğlu, Sarayözü, Dumanlı, Çal ve Pısacık köylerinde kuvvetli yağış sonrası derelerden taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.
Sarayözü Köyü Muhtarı Saniye Altun, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Kanalizasyon ve içme suyu hatları zarar gördü. 10 dakika içinde köyü sel bastı. Çok şükür can kaybımız yok tek tesellimiz bu" dedi.
KASTAMONU VE SİNOP'A TURUNCU KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de 14 il için sarı kodlu, Kastamonu ve Sinop için turuncu kodlu uyarı yaptı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyon, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
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