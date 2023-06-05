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Kastamonu'da yine sel tehlikesi! İnebolu’da kriz masası oluşturuldu

A Haber
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Giriş: 05.06.2023 09:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kastamonu için kırmızı kodlu uyarı geldi. İnegöl ilçesinde kriz masası oluşturuldu. Daha önce de selin vurduğu ilçede sel riski nedeniyle giriş katta oturanların üst katlara çıkması ya da evlerini boşaltmaları istendi. İnebolu Kaymakamlığı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için okullara 1 gün ara verdi. Bölgede Devlet Su İşleri, Karayolları ve belediye ekipleri dere yatağı kısımlarında önlemler alıyor. İzzet Paşa ve Abdurrahman Paşa Caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İlçe merkezinden geçen Terminal Köprüsü’nün üzerindeki molozlar iş makinaları ile temizlendi. Dere yatağına yakın iş merkezlerinin açılmaması uyarısı yapıldı. Sinop, Samsun ve Kastamonu’da yağışlar devam ediyor ve oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşlar uyarıldı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan anlattı.
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