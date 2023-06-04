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Mersin Anamur'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.06.2023
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Mersin Anamur’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Son dakika haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Siirt'ten Antalya'ya giden 16 ASR 690 plakalı, Kamil Koç firmasına ait otobüs, Uçarı Mahallesi D-400 kara yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Şarampole devrilen araçtaki 1 yolcu hayatını kaybetti, sürücü ve 13 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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