İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın çıkmıştı! Nedeni belli oldu
İzmir'deki Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde 3 gün önce bir TIR alev aldı. Yoğun dumandan etkilenen, aralarında polis ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 31 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının, motor kısmında, elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi.
Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden, A.Ö.'nün kullandığı kompresör yüklü 35 TKD 58 plakalı TIR'da, 29 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında, Bayraklı Tüneli'nden geçerken yangın çıktı.
Alevler, TIR'ın dorsesini sardı, tünelin içi dumanla doldu. Ekipler, tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yola yönlendirildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken; bir yandan da tüneldeki dumanı tahliye etti.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi.
Tüneldeki araçlarında mahsur kalanlar, tahliye edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü.
Tüneldeki duman da tahliye olunca, bölgedeki ulaşım yaklaşık 3 saat sonra normale döndü.
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 31 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler de tamamlandı. Yangının, TIR'ın motor kısmında elektrik aksamından çıktığı belirlendi.
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