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İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın çıktı! Tünel çift yönlü trafiğe kapatıldı

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 13:20
İzmir'de Bayraklı Tüneli'ni kullanan bir TIR'da yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen 17 kişinin hastaneye kaldırıldı. Tünel çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe olay yerinden aktardı.
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