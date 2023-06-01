Aksaray’da rezidanstan düşerek can vermişti! Saliha hemşirenin şüpheli ölümünde başhekim gözaltına alındı

Tutuklanan Çiğdem Özkan'ın, doktor ve hemşirenin çalıştığı hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte eve girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ayrıca Halil İbrahim A., Çiğdem Özkan ve Saliha Tuncel'in cep telefonlarının inceleme altına alındığı belirtildi. Dün de soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığı tarafından keşif yapıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce ifadesine başvurulan hastanenin sahibi ve başhekimi doktor T.C., gözaltına alındı. T.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.