29 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir Bayraklı’da korku dolu anlar! Bir anda dumanların arasından...

İzmir Bayraklı’da korku dolu anlar! Bir anda dumanların arasından...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
ABONE OL
İzmir Bayraklı’da korku dolu anlar! Bir anda dumanların arasından...

İzmir'deki Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir TIR alev aldı. Yangında yoğun dumandan etkilenen, aralarında polis ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olaya müdahale ederken bir vatandaş dumanların arasından yürüyerek çıktı. Yaşadığı korku yüzüne yansıdı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tünel, Karşıyaka yönüne ulaşıma kapatıldı.

İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın yanması sonucu araçlarıyla tünelde bulunan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Bölgede trafik bir süreliğine durdurulurken, itfaiye ekiplerinin yangına, sağlık görevlilerinin de dumandan etkilenenlere müdahalesi sürüyor.

Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 21 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen güvenlik ve sağlık ekiplerinden 5 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yangın saat 11.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı.

Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş polis ekipleri tarafından araçla dışarı çıkartıldı.

Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Tünel, Karşıyaka yönüne ulaşıma kapatıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yangınla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soyer, "Çevreyolu Karşıyaka yönü, Bayraklı Tüneli içinde bir TIR yangınına itfaiye ekiplerimiz 13 araçla müdahale ediyor. İçeride dumandan etkilenen ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine başlandı" ifadelerini kullandı.

Tünelden geçen TIR’da yangın çıktı TÜNELDEN GEÇEN TIR'DA YANGIN ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA