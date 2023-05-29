İzmir Bayraklı’da korku dolu anlar! Bir anda dumanların arasından...
İzmir'deki Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir TIR alev aldı. Yangında yoğun dumandan etkilenen, aralarında polis ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olaya müdahale ederken bir vatandaş dumanların arasından yürüyerek çıktı. Yaşadığı korku yüzüne yansıdı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tünel, Karşıyaka yönüne ulaşıma kapatıldı.
İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın yanması sonucu araçlarıyla tünelde bulunan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.
Bölgede trafik bir süreliğine durdurulurken, itfaiye ekiplerinin yangına, sağlık görevlilerinin de dumandan etkilenenlere müdahalesi sürüyor.
Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 21 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen güvenlik ve sağlık ekiplerinden 5 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yangın saat 11.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi.
Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş polis ekipleri tarafından araçla dışarı çıkartıldı.
Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Tünel, Karşıyaka yönüne ulaşıma kapatıldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yangınla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soyer, "Çevreyolu Karşıyaka yönü, Bayraklı Tüneli içinde bir TIR yangınına itfaiye ekiplerimiz 13 araçla müdahale ediyor. İçeride dumandan etkilenen ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine başlandı" ifadelerini kullandı.
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