İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü
İstanbul’un Arnavutköy'den Alibeyköy Barajı'na ulaşan derenin rengi maviye döndü. Çevredeki vatandaşları tedirgin eden renk değişiminin dokuma fabrikalarının atık sularından kaynaklandığı öne sürüldü. Aylardır hem derenin mavi renginden hem de kötü kokusundan şikayetçi olan mahalle sakinleri ise, İSKİ'nin sorunu çözüme kavuşturmasını bekliyor.
Arnavutköy'deki Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki derenin rengi maviye döndü.
Dereden akan sular önce Alibeyköy Deresi'ne karışıyor. Alibeyköy Deresi ise İstanbul'a su sağlayan barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı'na akıyor.
Hem derenin rengi hem de kötü kokusundan yakınan mahalle sakinleri tedirgin. Mahalle sakinlerinden Selahattin Güden, "Deremizin hali bu. Burada doğduk büyüdük. Önceden bu sular çok berrak akıyordu. Şimdi bu fabrikadan atıklar var. Bu su Alibeyköy Barajı'na gidiyor. Burada da büyük dereye karışıyor. Yazıktır günahtır millet içiyor bu suyu. Yağmur yağdığı zaman rengi biraz değişiyor. Yoksa hep aynı. Balıklar var kurbağalar var yılanlar var. Hepsi ölüyor burada. Endişeliyiz. Bir şikayetimiz olmadı. Kokuyu duyuyorsunuz. Yanında duramıyorsunuz. Hem susuzluk çekiyoruz. Bu suyu da içiyoruz. İSKİ'den gelenler de yok." diye konuştu.
DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Derenin etrafında hayvanlar otluyor. Mahalle arasından geçen derenin rengi iddiaya göre, çevredeki dokuma fabrikalarının atık sularından kaynaklanıyor.
İddiaya göre, fabrikalar akşamdan sabah saatlerine kadar atık sularını bu dereye bırakıyor. Atık sular sadece derenin rengini değiştirmekle kalmamış; çevrede de ağır bir koku yayılmış durumda.
Metrelerce uzanan ve rengi maviye dönen dere havadan drone kamerasıyla da görüntülendi.
Aylardır hem derenin mavi renginden hem de kötü kokusundan şikayetçi olan mahalle sakinleri ise, İSKİ'nin sorunu çözüme kavuşturmasını bekliyor.
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