30 Ağustos 2022, Salı
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İstanbul’da şoke eden görüntüler! Ayamama deresinin rengi değişti
İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi kırmızı renge dönüştüren atık suyun döküldüğü bölge havadan görüntülenirken, renk değişiminin çevredeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia edildi.