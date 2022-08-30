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İstanbul’da şoke eden görüntüler! Ayamama deresinin rengi değişti

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Giriş: 30.08.2022 17:45
İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi kırmızı renge dönüştüren atık suyun döküldüğü bölge havadan görüntülenirken, renk değişiminin çevredeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia edildi.
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