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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2023
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İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 6 kişi tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen seri operasyonlarda 343 kilo 938 gram uyuşturucu madde ve 34 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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