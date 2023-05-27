Aksaray’da hemşire Saliha’nın esrarengiz ölümünde yeni gelişme! Doktor sevgilisi serbest, icra kurulu üyesi tutuklandı | Babadan şoke eden iddia

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Sabah'ın haberine göre, baba Salim Tuncel olayın intihar olamayacağını, kızının intihara meyilli biri olmadığı yönünde ifade verdi. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.

Binada oturanların ifadelerine başvurulup, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alındı.Hatta çiftin o gün nerelere gittiği, nerelerde beraber oldukları, ne zaman buluştukları, rezidansa kaçta girip, çıktıklarına kadar tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar incelendi.

Soruşturma çerçevesinde doktor Halil İbrahim A. ve özel hastanenin müdiresi Çiğdem Özkan gözaltına alındı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.