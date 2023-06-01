752 gün komada kaldı! Aldığı mesaj bu kadarı da olamaz dedirtti…
Antalya’da yaşayan Semih Taşdemir, 2015 yılında motosikletle trafik kazandı geçirdi ve tam 752 gün komada kaldı. Doktorların ‘bir daha ayağa kalkamaz’ demesine rağmen, adeta bir mucizeyi başaran Semih, hızlı iyileşerek sağlığına kavuştu. Hayata yeniden başladığı sırada, başına öyle bir şey geldi ki, bu kadarı da olamaz dedirtti.
Antalya Muratpaşa'da yaşayan Semih Taşdemir, 2015'te motosikletle kaza geçirdi. Komaya girdi. Doktorlar 'yaşaması imkansız' demesine rağmen tam 752 gün yaşam savaşı verdi. Komadan çıkan ancak yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Semih Taşdemir, doktor ve fizyoterapistlerin tedavisi ile ayağa kalkabildi.
DURMADAN PARA İSTEDİ
Kısa süre önce işinin başına dönen Semih Taşdemir, bilgisayarın şifresini unutunca çözüm bulmaya çalışırken, sosyal medyadan M.B. isimli kişinin mesaj atıp bilgisayarını açabileceğini, işlem karşılığında 250 lira istediğini, 1 haftada tamamlayacağını söylediğini belirtti. Taşdemir, M.B.'ye parayı gönderdiğini ve devamında yaşananları anlatarak, "İş için kullandığım bilgisayarımın şifresini unuttum. Bunu açtırmak istedim. Birçok yol denedim, sosyal medyada çözüm aradım ama bulamadım. Sonunda bir kişi bilgisayarı 250 lira karşılığında açabileceğini söyledi. İlk olarak inanmadım ancak devam ettim. Bana açacağını söyleyip bekletmeye başladı. Ardından bana hazır metinler göndermeye başladı. Sanki sistemden gelmiş gibi metinler gönderip, para istemeye başladı" dedi.
DOLANDIRILDIĞIMI ANLAMADIM
Son ana kadar dolandırıldığını anlamadığını belirten Taşdemir, "Sistemden bilgisayarın kilidini açacağını söyleyerek benden sürekli para istemeye başladı. Mesaj olarak gelen hazır metinlerde de bir miktar para yatırmam gerektiği, sonrasında paranın iade edileceği yazıyordu. Ben de bu profesyonelce hazırlanmış, hazır metinlere inandım. Sürekli 'bilgisayar henüz açılmadı' diyerek beni oyaladı. Bu sırada da benden para istemeye devam etti" diye konuştu.
HEMEN POLİSE GİTTİ!
Dolandırıldığını anlayınca duruma üzüldüğünü ve polise şikayetçi olduğunu söyleyen Taşdemir, "Bir hafta sonra 'bilgisayarınız açıldı' dedi. Eve gittim baktım bilgisayar açılmamıştı. Orada dolandırıldığımı anladım. Bir süre sonra beni her yerden engelledi. Parça parça istediği miktarlarla yaklaşık 10 bin liraya yakın para gönderdim. Bu sürede diğer işlerimi de yapamadım" diye konuştu.
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