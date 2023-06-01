752 gün komada kaldı! Aldığı mesaj bu kadarı da olamaz dedirtti…

Antalya Muratpaşa'da yaşayan Semih Taşdemir, 2015'te motosikletle kaza geçirdi. Komaya girdi. Doktorlar 'yaşaması imkansız' demesine rağmen tam 752 gün yaşam savaşı verdi. Komadan çıkan ancak yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Semih Taşdemir, doktor ve fizyoterapistlerin tedavisi ile ayağa kalkabildi.

DURMADAN PARA İSTEDİ

Kısa süre önce işinin başına dönen Semih Taşdemir, bilgisayarın şifresini unutunca çözüm bulmaya çalışırken, sosyal medyadan M.B. isimli kişinin mesaj atıp bilgisayarını açabileceğini, işlem karşılığında 250 lira istediğini, 1 haftada tamamlayacağını söylediğini belirtti. Taşdemir, M.B.'ye parayı gönderdiğini ve devamında yaşananları anlatarak, "İş için kullandığım bilgisayarımın şifresini unuttum. Bunu açtırmak istedim. Birçok yol denedim, sosyal medyada çözüm aradım ama bulamadım. Sonunda bir kişi bilgisayarı 250 lira karşılığında açabileceğini söyledi. İlk olarak inanmadım ancak devam ettim. Bana açacağını söyleyip bekletmeye başladı. Ardından bana hazır metinler göndermeye başladı. Sanki sistemden gelmiş gibi metinler gönderip, para istemeye başladı" dedi.