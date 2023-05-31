Hatay Kırıkhan’a kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu: 11 ay içinde teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle ilk etapta 830, ikinci etapta ise bin 170 afet konutu inşa edilecek ve 11 ay gibi bir sürede depremzedelere teslim edilecek. Bölgesel mimariye uygun olarak inşa edilecek konutlar 3 yada 4 katlı olacak, en sağlam zeminde, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Kısa süre önce çalışmaya başlayan ekipler, 8 blokun temelinin kazı çalışmalarını tamamladı ve birkaç gün içinde temel betonu dökülecek.