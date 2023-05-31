Hatay Kırıkhan'a kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu: 11 ay içinde teslim
6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'ın ilçelerinden Kırıkhan'da kalıcı konutların yapımı için kazı ve hafriyat çalışması başladı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 2 binin üzerindeki konutun 11 ay içinde depremzedelere teslim edileceğini bildirdi. Yavuz, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ilçemiz yıkıldı ama bizi sevindiren devletimizin, milletimizin büyüklüğüdür” dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinden sonra en büyük hasar Kırıkhan'da meydana geldi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçede ağır hasarlı yapıların yıkım ve enkazını temizleme çalışması başladı. Diğer taraftan ise Kırıkhan Topboğazı Çevre yolu kenarında kalıcı konutların yapımı için kazı ve hafriyat çalışması başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle ilk etapta 830, ikinci etapta ise bin 170 afet konutu inşa edilecek ve 11 ay gibi bir sürede depremzedelere teslim edilecek. Bölgesel mimariye uygun olarak inşa edilecek konutlar 3 yada 4 katlı olacak, en sağlam zeminde, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Kısa süre önce çalışmaya başlayan ekipler, 8 blokun temelinin kazı çalışmalarını tamamladı ve birkaç gün içinde temel betonu dökülecek.
Çalışmaları yakından takip eden Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, depremin ardından 4 ayı geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, "Çok şükür, devletimizin, hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın kalıcı konutların temeli atılmaya başlandı. Kırıkhan'da 2 bin 451 binamız aynı anda yıkıldı. Acil yıkılacaklar içindeydi, enkazları kaldırıldı. Ağrı hasarlı binaların 6 bin 500'dü, itiraz edilmeyen binaların yıkım ve enkaz taşıma çalışmaları devam ediyor. 26 bin civarında bağımsız bölüm yıkıldı, bunların sahipleri mağdur durumda. Devletimizin, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ilçemiz yıkıldı ama bizi sevindiren devletimizin, milletimizin büyüklüğüdür" dedi.
"11 AY İÇİNDE 2 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"
11 ay içinde kalıcı konutların teslim edilmeye başlanacağını kaydeden Yavuz, "İlk etapta 830, ikinci etap ihalesi yapıldı, bin 170 olmak üzere 2 binin üzerinde konut 11 ay içinde hak sahibi vatandaşlarımıza verilecek. Bunun devamı gelecek. Bizim bölgemizde köy evleriyle birlikte ciddi anlamda konut açığımızı oluştu. 19 mahallede yer teslimi yapıldı, 6 ay içinde yapılıp hak sahiplerine teslim edilecek. Yaralarımız sarılıyor. Yaramız, acımız büyük. Yeni modern yaşanabilir bir şehirle daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız" dedi.
"İLÇE MERKEZİ YERİNDE KALACAK"
Yavuz, ilçenin merkez olarak yerinde kalacağını, gerekli planlamanın bakanlık tarafından yapıldığını bildirdi.
Ağır hasarlı binaların yerine yeni planlamalar yapılacağını dile getiren Yavuz, "İnsanlara tabut olmayan binalar ve iş yerleri yapılacak. Kanatlı Caddesi yerinde ağır hasarlı binalar yıkılacak. Yerine yeni planlamalar yapılıyor, yeni bir çarşı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...
- Bedava Doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek? 12 ay boyunca kaç metreküp doğal gaz ücretsiz, 25 m3 ne kadar?
- KURBAN BAYRAMI TARİHİ DİYANET 2023 | Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var, 9 gün mü?
- 31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? CANLI ALTIN FİYATLARI
- A101'den BÜYÜK KAMPANYALI FİYATLAR: %100 elektrikli motosiklet Perşembe günü satışa çıkıyor! 81 ilde aynı anda...
- MECLİS YEMİN TÖRENİ 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte? TBMM ne zaman açılacak?
- Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 30 Mayıs Salı FB- Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Şampiyon kim oldu son dakika? Galatasaray şampiyon mu oldu? 30 Mayıs Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu?
- GS maçı canlı izle! Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI İZLE! 30 Mayıs Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...
- Bunu yiyenin ağzı bayram ediyor! Pilav nohut ikilisi tahtından edecek tarif! Özbek mutfağının en lezzetlisi