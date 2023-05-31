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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

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