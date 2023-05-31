Eşi başından vurmuştu... Yaşam mücadelesini kaybetti!

NE OLMUŞTU?

Tartışma sırasında tabancasını alan Mevlüt Taşkın, eşini vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Bu sırada evin bir odasında bulunan kızı ve 2 torunu silah seslerini duyarak salona geldi.

Anne ve babasını kanlar içerisinde gören genç kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan çifti hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi..