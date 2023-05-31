Eşi başından vurmuştu... Yaşam mücadelesini kaybetti!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67), tartıştığı eşi Nimet Taşkın'ı (65) tabancayla ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulunmuştu. Emekli astsubayın tedavisi devam ederken, eşi Nimet Taşkın ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay Saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir binada gelmişti. Emekli astsubay Mevlüt Taşkın, bilinmeyen nedenle eşi Nimet Taşkın ile tartışmaya başlamıştı.
NE OLMUŞTU?
Tartışma sırasında tabancasını alan Mevlüt Taşkın, eşini vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Bu sırada evin bir odasında bulunan kızı ve 2 torunu silah seslerini duyarak salona geldi.
Anne ve babasını kanlar içerisinde gören genç kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan çifti hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi..
TARTIŞMIŞTI
Öte yandan çiftin dün akşam da tartıştığı, iddiaya göre, Mevlüt Taşkın'ın olaydan yaklaşık 1 saat önce kahvehanede oyun oynadığı ve eve gittikten sonra olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
HAYATA TUTUNAMADI
Durumu ağır olan ve hastanede tedavi gören Nimet Taşkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nimet Taşkın'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Yüzbaşılar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Örcün Mezarlığında toprağa verilecek. Eşi Mevlüt Taşkın'ın ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MECLİS YEMİN TÖRENİ 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte? TBMM ne zaman açılacak?
- Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 30 Mayıs Salı FB- Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Şampiyon kim oldu son dakika? Galatasaray şampiyon mu oldu? 30 Mayıs Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu?
- GS maçı canlı izle! Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI İZLE! 30 Mayıs Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY BAŞVURU EKRANI! TOKİ Emlak Konut THY projesi KURA ÇEKİMİ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı, şartları, teslim tarihi...
- Pilav nohut ikilisi tahtından edecek tarif! Bunu yiyenin ağzı bayram ediyor! Özbek mutfağının en lezzetlisi
- BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr
- Yavuz Sultan Selim'in kızına tokat atan Osmanlı sadrazamı! Sonu korkunç oldu!
- Gelinim Mutfakta 30 Mayıs PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- POMEM sonuç sorgulama ekranı e-Devlet! 2023 Polis Akademisi 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları, nereden nasıl öğrenilir? Sınavlar hangi tarihte?
- Necdet Ünüvar kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Necdet Ünüvar ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...