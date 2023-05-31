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Eşi başından vurmuştu... Yaşam mücadelesini kaybetti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Eşi başından vurmuştu... Yaşam mücadelesini kaybetti!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67), tartıştığı eşi Nimet Taşkın'ı (65) tabancayla ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulunmuştu. Emekli astsubayın tedavisi devam ederken, eşi Nimet Taşkın ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir binada gelmişti. Emekli astsubay Mevlüt Taşkın, bilinmeyen nedenle eşi Nimet Taşkın ile tartışmaya başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Tartışma sırasında tabancasını alan Mevlüt Taşkın, eşini vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Bu sırada evin bir odasında bulunan kızı ve 2 torunu silah seslerini duyarak salona geldi.

Anne ve babasını kanlar içerisinde gören genç kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan çifti hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi..

TARTIŞMIŞTI

Öte yandan çiftin dün akşam da tartıştığı, iddiaya göre, Mevlüt Taşkın'ın olaydan yaklaşık 1 saat önce kahvehanede oyun oynadığı ve eve gittikten sonra olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

HAYATA TUTUNAMADI

Durumu ağır olan ve hastanede tedavi gören Nimet Taşkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nimet Taşkın'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Yüzbaşılar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Örcün Mezarlığında toprağa verilecek. Eşi Mevlüt Taşkın'ın ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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