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Silahla yaralama şüphelisi olay yerine dönüp polise teslim oldu!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Silahla yaralama şüphelisi olay yerine dönüp polise teslim oldu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, kaçtıktan bir süre sonra olay yerine dönüp polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak ile Gardalya Sokak kesişiminde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, taraflardan A.Ö., M.G. tarafından tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada yaralı A.Ö., arkadaşları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, silahla yaralama şüphelisi M.G., olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra adrese dönerek ekiplere teslim oldu. M.G. gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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