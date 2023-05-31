KURBAN BAYRAMI TARİHİ DİYANET 2023 | Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var, 9 gün mü?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Haziran ayında gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nın ayın kaçında olacağı ve tatilin kaç gün süreceği merak ediliyor. Bu dönem insanlar arasında sevgi, paylaşım ve dayanışmanın doruk noktasına ulaştığı özel bir zaman dilimidir. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var, 9 gün mü?
Kurban Bayramı, İslam dini takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren başlar ve dört gün sürer. Kurban, Allah'a olan teslimiyetin ifadesidir. Bu ibadet, aynı zamanda hayırseverlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının ortaya çıkmasını teşvik eder. Bayramlar aynı zamanda resmi tatildir ve kişiler için hem sevdiklerini görme hem de dinlenme fırsatıdır. Bu sebeple tatilin kaç gün düreceği merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
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