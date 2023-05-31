KURBAN BAYRAMI TARİHİ DİYANET 2023 | Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var, 9 gün mü?

Kurban Bayramı, İslam dini takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren başlar ve dört gün sürer. Kurban, Allah'a olan teslimiyetin ifadesidir. Bu ibadet, aynı zamanda hayırseverlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının ortaya çıkmasını teşvik eder. Bayramlar aynı zamanda resmi tatildir ve kişiler için hem sevdiklerini görme hem de dinlenme fırsatıdır. Bu sebeple tatilin kaç gün düreceği merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var?