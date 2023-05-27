Kocaeli’de kan donduran olay: Önce eşinin kafasına sonra kendi kafasına sıktı!

Olay Saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir binada geldi. Emekli astsubay Mevlüt Taşkın, bilinmeyen nedenle eşi Nimet Taşkın ile tartışmaya başladı.

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

Tartışma sırasında tabancasını alan Mevlüt Taşkın, eşini vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Bu sırada evin bir odasında bulunan kızı ve 2 torunu silah seslerini duyarak salona geldi.