Kocaeli'de kan donduran olay: Önce eşinin kafasına sonra kendi kafasına sıktı!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67), tartıştığı eşi Nimet Taşkın'ı (65) tabancayla ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan çift tedaviye alındı.
Olay Saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir binada geldi. Emekli astsubay Mevlüt Taşkın, bilinmeyen nedenle eşi Nimet Taşkın ile tartışmaya başladı.
İKİSİ DE AĞIR YARALANDI
Tartışma sırasında tabancasını alan Mevlüt Taşkın, eşini vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Bu sırada evin bir odasında bulunan kızı ve 2 torunu silah seslerini duyarak salona geldi.
Anne ve babasını kanlar içerisinde gören genç kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan çifti hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
DÜN DE TARTIŞMIŞLAR
Öte yandan çiftin dün akşam da tartıştığı, iddiaya göre, Mevlüt Taşkın'ın olaydan yaklaşık 1 saat önce kahvehanede oyun oynadığı ve eve gittikten sonra olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
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