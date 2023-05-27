Engin Ardıç hayatını kaybetti!

ENGİN ARDIÇ'IN SON YAZISI

Hayatını kaybeden Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç en son 1 Nisan'da "Utanmıyor musunuz?" başlığıyla yazdığı yazıyı köşesine taşımıştı. İşte Ardıç'ın o yazısı:

İtirazlar reddedilmiş.

Böyle olacağını biliyorlardı ama gene de kör bir umut...

En azından kendi üç beş adamları için bir umut...

Üç beş de gazeteci yazar... Üç beş oy... Ya tutarsa?

Listesine ittifak... YSK yutmadı.

Çünkü yaptıkları saçmalık, Anayasa'nın 77, 101, 108 ve 116. maddelerine aykırı.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3, 6, 8 ve 8/a maddelerine de aykırı.

Oy çocukluğuyla reddedilmiş.

Önce böyle, sonra da oy birliğiyle!