Engin Ardıç hayatını kaybetti!
Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu.
Sabah Gazetesi yazarlarından Engin ARDIÇ, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
ENGİN ARDIÇ KİMDİR?
Engin Ardıç, 1 Şubat 1952 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa Şevki, annesinin adı Vesile'dir. Doğduğu Trabzon'da anne ve babası memur olarak görevli bulunuyordu. Ardıç, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'ni, ardından 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.
Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı. "Nokta" dergisinde yayın danışmanlığı görevini yürüttü. "Dünya, Sabah, Star" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Star TV'de ana haber bülteni sonrasında "Günün Yorumu" adlı programı sundu.
Salı günleri hâriç 24 Şubat 2008'den beri Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.
ENGİN ARDIÇ'IN SON YAZISI
Hayatını kaybeden Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç en son 1 Nisan'da "Utanmıyor musunuz?" başlığıyla yazdığı yazıyı köşesine taşımıştı. İşte Ardıç'ın o yazısı:
İtirazlar reddedilmiş.
Böyle olacağını biliyorlardı ama gene de kör bir umut...
En azından kendi üç beş adamları için bir umut...
Üç beş de gazeteci yazar... Üç beş oy... Ya tutarsa?
Listesine ittifak... YSK yutmadı.
Çünkü yaptıkları saçmalık, Anayasa'nın 77, 101, 108 ve 116. maddelerine aykırı.
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3, 6, 8 ve 8/a maddelerine de aykırı.
Oy çocukluğuyla reddedilmiş.
Önce böyle, sonra da oy birliğiyle!
Böylece elinize ne geçti?
Hiçbir şey. Bir kör umut bile değil.
Dört adayın ismi Resmi Gazete'de yayınlanmış ve kesinleşmiş.
Oylarını Kılıçdaroğlu'na verecek olanlar bir şeyler içebilirler şimdi...
Rezene, adaçayı, papatya falan.
YAKIŞIR YAKIŞIR
Açıklamaya gerek yok. Yorum yapmaya da.
Eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu'nu kabul etmiş ve başarılar dilemiş.
Destekliyormuş, başarılar diliyormuş...
Yorulduk. Laf bitti.
Abdullah Gül ile de görüşecekmiş...
Olabilirmiş, ihtimal dahilindeymiş.
Laf bitti.
Amigoları bile bu kadarına ihtimal verememişlerdi, ağızlarını hiç açamadılar...
Yok sayacaklar, üstünde durmayacaklar.
Giderek ilginçleşti şu seçim...
HAYIRLI OLSUN
"Demirden korksak trene binmezdik.
Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil." Meral Akşener
ESERLERİ
-Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden... (1988)
-Kadın Suretleri (1989)
-İslâm Teksas'ta (1989)
-Şengül Hamamı (1989)
-Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi! (1990)
-Daktilo Konçertoları (1990)
-Turkobarok (1991)
-Teğel Teğel Hüzün (1991)
-Burjuvazi Şeyediyor Haa... (1999)
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