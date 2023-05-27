İstanbul’da İSKİ işçileri esnafa saldırdı! Gece yarısı çalışma yapınca...

"ÖLDÜRMEYE NİYETLİYDİ DİREKT KAFAMA VURDU"



Esnaf Turgay Bayraktar, "Dükkanı kapattıktan sonra arkadaşlar tartışıyordu. Tartışmayı ayırdık. Yaklaşık 1 saat sonra ben dükkanı kapattım. Dükkanı kapattıktan sonra belediye işçileri bana laf attı. Üstüme yürüyünce beni eliyle itti. Arkamdaki şahıs bana direkt yumruk attı. Kazma kürekle bekliyorlardı. Ben dükkanı tekrar açıp içeriden beyzbol sopamı aldım. Çünkü 7 kişi bana saldıracaktı. Belki de ölecektim. Kafama kürekle vurulunca ben de beyzbol sopasıyla 7 kişinin arasına daldım. Olayın nedeni de gecenin saat 02.00'sinde kazı yapıyorlardı. Millet de sabah işe gidecekleri için isyan etti. Şefleri de gelmedi. Ben olayı ayırmak için gittim kavga çıkmasın diye. Kavga bittikten sonra da bir kişi dükkanımın fotoğrafını çekip ve 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Kafamda yara var. Öldürmeye niyetliydi, direkt kafama vurdu. Ben gece 04.00'e kadar karakoldaydım, çıktığımda onlar hala içerideydi" dedi.

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