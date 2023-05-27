İstanbul’da İSKİ işçileri esnafa saldırdı! Gece yarısı çalışma yapınca...
Dehşete düşüren olay geçen gün İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı işçiler ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, işçiler mahallede esnaflık yapan Turgay Bayraktar'ı darbetti. Bayraktar'da iş yerinden aldığı beyzbol sopasıyla işçilere saldırdı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da yaşanan olay, 24 Mayıs Çarşamba Günü saat 00.30 sularında Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı işçiler caddede çalışma yaptığı sırada gürültü nedeniyle mahalle sakinleri ile tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında cadde de esnaf olan Turgut Bayraktar'a tartışma büyümemesi için araya girdi. Bir süre sonra iş yerini kapayan Turgay Bayraktar ile işçiler arasında yine bir tartışma yaşandı. İşçilerden biri tartışma sırasında Bayraktar'a yumruk attı. Bayraktar olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra geri dönerek iş yerinden beyzbol sopası alarak işçilere saldırdı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"ÖLDÜRMEYE NİYETLİYDİ DİREKT KAFAMA VURDU"
Esnaf Turgay Bayraktar, "Dükkanı kapattıktan sonra arkadaşlar tartışıyordu. Tartışmayı ayırdık. Yaklaşık 1 saat sonra ben dükkanı kapattım. Dükkanı kapattıktan sonra belediye işçileri bana laf attı. Üstüme yürüyünce beni eliyle itti. Arkamdaki şahıs bana direkt yumruk attı. Kazma kürekle bekliyorlardı. Ben dükkanı tekrar açıp içeriden beyzbol sopamı aldım. Çünkü 7 kişi bana saldıracaktı. Belki de ölecektim. Kafama kürekle vurulunca ben de beyzbol sopasıyla 7 kişinin arasına daldım. Olayın nedeni de gecenin saat 02.00'sinde kazı yapıyorlardı. Millet de sabah işe gidecekleri için isyan etti. Şefleri de gelmedi. Ben olayı ayırmak için gittim kavga çıkmasın diye. Kavga bittikten sonra da bir kişi dükkanımın fotoğrafını çekip ve 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Kafamda yara var. Öldürmeye niyetliydi, direkt kafama vurdu. Ben gece 04.00'e kadar karakoldaydım, çıktığımda onlar hala içerideydi" dedi.
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