Engin Ardıç hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya’nın acı günü… Mesai arkadaşları A Haber'de anlattı: Vatan sevgisiyle doluydu

Turkuvaz Medya'nın acı bir kaybı var. Sabah Sazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ardıç, 2 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat veTakvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN