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Engin Ardıç hayatını kaybetti! Turkuvaz Medya’nın acı günü… Mesai arkadaşları A Haber'de anlattı: Vatan sevgisiyle doluydu

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 10:34
Güncelleme:27.05.2023 11:53
Turkuvaz Medya'nın acı bir kaybı var. Sabah Sazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ardıç, 2 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat veTakvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı.
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