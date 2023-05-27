27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çalı toplamaya çıkan vatandaş kuyuya düştü

Çalı toplamaya çıkan vatandaş kuyuya düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2023
ABONE OL
Çalı toplamaya çıkan vatandaş kuyuya düştü

Beykoz Riva’da çalı toplamaya çıkan vatandaş yolun kenarındaki kuyuya düştü. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından vatandaş kuyudan çıkarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA