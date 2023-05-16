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Depremzedelerin konutları hızla tamamlanıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın sözü! Yeni yuvaları bitmek üzere

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem afetinden sonra; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle kalıcı deprem konutları ve köy evlerinin inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 kalıcı deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 124 bin 352 konutun ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 16:30
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Depremzedelerin konutları hızla tamamlanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın sözü! Yeni yuvaları bitmek üzere

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremden sonra, inşa ettiği deprem konutlarıyla yaraları sararak, kentleri yeniden ayağa kaldırıyor.

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Depremzedelerin konutları hızla tamamlanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın sözü! Yeni yuvaları bitmek üzere

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesinde inşa edilen kalıcı konutlarda ve köy evlerinde; şehirlerin kültürü yaşatılacak ve ihtiyaçlarını giderecek bir anlayışla tasardlanan projelerin hayata geçirildiği duyuruldu.

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Depremzedelerin konutları hızla tamamlanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın sözü! Yeni yuvaları bitmek üzere

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklamada, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toplam 506 bin 739 konutun yapılması hedefleniyor. Vatandaşlara anahtarları teslim edilecek olan toplam köy evi sayısı ise 143 bin 271 olarak belirtiliyor. Açıklamada, "124 bin 352 konut ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

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Depremzedelerin konutları hızla tamamlanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın sözü! Yeni yuvaları bitmek üzere

"İLK KÖY EVLERİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN TESLİM EDİLMİŞTİ"
Afetten sonra inşa edilen ilk köy evleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen törenle Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar ve Mesthüyük köyü ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde vatandaşlara teslim edilmişti.

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Depremzedelerin konutları hızla tamamlanıyor! İşte Başkan Erdoğan’ın sözü! Yeni yuvaları bitmek üzere

"KONUTLARDA RADYE TEMEL ÜZERİNE TÜNEL KALIP SİSTEMİ KULLANILACAK, YÖRESEL MİMARÎ KORUNACAK"

11 ilde yürütülen 11 ayrı master çalışması çerçevesinde, Türkiye'nin ileri gelen mimarlarıyla inşa edilen konutlar, bilimsel anlamda en doğru ve en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa ediliyor. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip olacak daireler, 3+1 daire şeklinde planlandı.