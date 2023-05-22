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Gaziantep İslahiye'de kısa sürede tamamlandı! İşte TOKİ örnek daireleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) mart ayında temeli atılan konut projesinde örnek dairenin tamamlandığına dair bir video yayımladı.
Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:14Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 11:14