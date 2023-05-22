22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gaziantep İslahiye'de kısa sürede tamamlandı! İşte TOKİ örnek daireleri

Gaziantep İslahiye'de kısa sürede tamamlandı! İşte TOKİ örnek daireleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) mart ayında temeli atılan konut projesinde örnek dairenin tamamlandığına dair bir video yayımladı.

Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 11:14
  • 1
  • 15
Gaziantep İslahiye’de kısa sürede tamamlandı! İşte TOKİ örnek daireleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'nde iki ay önce temeli atılan, 17 blok ve 399 daireden oluşan projede inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Gaziantep İslahiye’de kısa sürede tamamlandı! İşte TOKİ örnek daireleri

Bakanlık, Kurban Bayramı'na kadar 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatının bitirilmesinin planlandığı projede hummalı çalışma bir yürütülüyor.

  • 3
  • 15
Gaziantep İslahiye’de kısa sürede tamamlandı! İşte TOKİ örnek daireleri

Bakan Kurum, proje kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaba inşaatı bitirilen blokta örnek dairenin tamamlandığına dair resmî sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

  • 4
  • 15
Gaziantep İslahiye’de kısa sürede tamamlandı! İşte TOKİ örnek daireleri

Bakan Kurum paylaşımında, "Her bir afetzede kardeşimiz evine girene kadar bize rahat yok! Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gaziantep İslahiye'de bazı dairelerimiz bile hazır. Evlerimiz hem çok güvenli, hem de çok konforlu olacak." dedi.

  • 5
  • 15
Gaziantep İslahiye’de kısa sürede tamamlandı! İşte TOKİ örnek daireleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden 17 blokta oluşan sitede 4 bina 3+1, 13 bina ise 2+1 olarak projelendi.