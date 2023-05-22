Gaziantep İslahiye’de kısa sürede tamamlandı! İşte TOKİ örnek daireleri

Bakan Kurum paylaşımında, "Her bir afetzede kardeşimiz evine girene kadar bize rahat yok! Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gaziantep İslahiye'de bazı dairelerimiz bile hazır. Evlerimiz hem çok güvenli, hem de çok konforlu olacak." dedi.