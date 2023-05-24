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Türkiye’yi yasa boğan aile dramı! 2 kardeş birkaç saat arayla ölmüştü | Nedeni ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Türkiye’yi yasa boğan aile dramı! 2 kardeş birkaç saat arayla ölmüştü | Nedeni ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum geçen gün ilçesinde zehirlendikleri iddia edilen Sandık ailesinden, annesinin sütünü içen 6 aylık Uraz bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 yaşındaki ablası ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk bulgulara göre zehirlenmenin evin ilaçlanması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bunun üzerine ilaçlamayı yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte yürek yakan olayın ayrıntıları...

Bodrum Ortakent Mahallesi'nde Sandık ailesi, önceki gün iddiaya göre yedikleri bir gıdadan zehirlenerek fenalaştı. Anne ile 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan 6 aylık Uraz Sandık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uraz bebeğin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anne İnci Sandık ve oğlu Taha Sandık'ın hayati tehlikeyi atlatırken, durumunun ağır olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Karya Sandık ise Bodrum'daki ilk tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Karya da hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi.

Ailenin evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

Uraz ve Karya Sandık'ın cenazeleri Ortakent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgulara göre zehirlenmenin evin ilaçlanması sebebiyle meydana geldiği belirlendi.

Bunun üzerine ilaçlamayı yapan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile dramı! 6 aylık bebek hayatını kaybetti AİLE DRAMI! 6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
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