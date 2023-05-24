Türkiye’yi yasa boğan aile dramı! 2 kardeş birkaç saat arayla ölmüştü | Nedeni ortaya çıktı

Bodrum Ortakent Mahallesi'nde Sandık ailesi, önceki gün iddiaya göre yedikleri bir gıdadan zehirlenerek fenalaştı. Anne ile 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan 6 aylık Uraz Sandık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uraz bebeğin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.