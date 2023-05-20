Muğla’da aile dramı! Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan bebek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ortakent Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Sandık ailesinin bireyleri, iddiaya göre, yedikleri bir gıdadan zehirlendi. Fenalaşan anne ile 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.