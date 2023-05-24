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İstanbul’da hafif ticari araç alev topuna döndü! Sürücü kendini son anda kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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İstanbul’da hafif ticari araç alev topuna döndü! Sürücü kendini son anda kurtardı

İstanbul’da seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Riva yolunda saat 09.30 sularında, seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek kendini dışarı attı.

Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Otomobilin yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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