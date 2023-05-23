Adana’da hurma bahçesinde dehşet! Cinayet şüphelisi suçu arkadaşının üzerine attı

Emniyetteki ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim.'Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi' dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarılıp bıçakladım" diyen Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.