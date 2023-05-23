İstanbul’da akılalmaz tuzak kamerada! Önce buluşma vaadiyle eve çağırdı sonra...

Akşam saatlerinde binaya giren adam, genç kızın telefondan söylediği daireye girdi. Bir süre sonra üst kattan aşağıya inen iki şahıs, daireye girerek V.S.'yi tehdit etti. Zor kullanan iki şahıs, 7 bin lirasını ve cep telefonunu gasp ettikleri V.S. ile birlikte daireden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.