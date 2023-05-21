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Adana'da korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

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Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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Adana’da korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19:57'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19:57'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:3.7 (Ml) Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih: 2023-05-21

Saat:19:57:27

TSİ Enlem:37.911 N

Boylam:36.201 E

Derinlik:7 km

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

21-05-2023 19:57:2737.91136.2017ML3.7Saimbeyli (Adana)585620

21-05-2023 19:52:3138.24937.8177ML1.2Doğanşehir (Malatya)585622

21-05-2023 19:48:3637.86836.2317.45ML2.3Saimbeyli (Adana)585621

21-05-2023 19:44:4637.92436.2697ML2.2Saimbeyli (Adana)585623

21-05-2023 19:39:5937.98527.82611.37ML1.2Tire (İzmir)585619

21-05-2023 19:37:4937.88536.22110.61ML1.7Saimbeyli (Adana)585618

21-05-2023 19:37:1137.89136.2166.64ML1.8Saimbeyli (Adana)585617

21-05-2023 19:28:3938.23538.217ML1.2Yeşilyurt (Malatya)585616

21-05-2023 19:21:2237.86936.2396.89ML2.1Saimbeyli (Adana)585614

21-05-2023 19:15:3338.17637.7137ML0.9Elbistan (Kahramanmaraş)585615

21-05-2023 19:13:1637.39636.857ML1.4Türkoğlu (Kahramanmaraş)585613

21-05-2023 19:03:3937.89536.2397ML2.5Saimbeyli (Adana)585612

21-05-2023 18:54:3437.90436.2627ML1.9Saimbeyli (Adana)585611

21-05-2023 18:51:1137.27639.2413.23ML3.5Haliliye (Şanlıurfa)585608

21-05-2023 18:48:2037.88336.4377ML2.2Göksun (Kahramanmaraş)585610

21-05-2023 18:45:5637.85236.2527ML1.6Saimbeyli (Adana)585609

21-05-2023 18:31:2237.89236.227ML2.0Saimbeyli (Adana)585606

21-05-2023 18:31:0537.21936.7437ML1.8Nurdağı (Gaziantep)585607

21-05-2023 18:30:0137.6936.2917ML2.0Andırın (Kahramanmaraş)585605

21-05-2023 18:28:0637.93536.297.08ML2.9Göksun (Kahramanmaraş)585603

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