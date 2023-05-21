Adana'da korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19:57'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.7 (Ml) Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih: 2023-05-21
Saat:19:57:27
TSİ Enlem:37.911 N
Boylam:36.201 E
Derinlik:7 km
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
21-05-2023 19:57:2737.91136.2017ML3.7Saimbeyli (Adana)585620
21-05-2023 19:52:3138.24937.8177ML1.2Doğanşehir (Malatya)585622
21-05-2023 19:48:3637.86836.2317.45ML2.3Saimbeyli (Adana)585621
21-05-2023 19:44:4637.92436.2697ML2.2Saimbeyli (Adana)585623
21-05-2023 19:39:5937.98527.82611.37ML1.2Tire (İzmir)585619
21-05-2023 19:37:4937.88536.22110.61ML1.7Saimbeyli (Adana)585618
21-05-2023 19:37:1137.89136.2166.64ML1.8Saimbeyli (Adana)585617
21-05-2023 19:28:3938.23538.217ML1.2Yeşilyurt (Malatya)585616
21-05-2023 19:21:2237.86936.2396.89ML2.1Saimbeyli (Adana)585614
21-05-2023 19:15:3338.17637.7137ML0.9Elbistan (Kahramanmaraş)585615
21-05-2023 19:13:1637.39636.857ML1.4Türkoğlu (Kahramanmaraş)585613
21-05-2023 19:03:3937.89536.2397ML2.5Saimbeyli (Adana)585612
21-05-2023 18:54:3437.90436.2627ML1.9Saimbeyli (Adana)585611
21-05-2023 18:51:1137.27639.2413.23ML3.5Haliliye (Şanlıurfa)585608
21-05-2023 18:48:2037.88336.4377ML2.2Göksun (Kahramanmaraş)585610
21-05-2023 18:45:5637.85236.2527ML1.6Saimbeyli (Adana)585609
21-05-2023 18:31:2237.89236.227ML2.0Saimbeyli (Adana)585606
21-05-2023 18:31:0537.21936.7437ML1.8Nurdağı (Gaziantep)585607
21-05-2023 18:30:0137.6936.2917ML2.0Andırın (Kahramanmaraş)585605
21-05-2023 18:28:0637.93536.297.08ML2.9Göksun (Kahramanmaraş)585603
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