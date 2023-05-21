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AFAD: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi! 2023 Son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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AFAD: Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 2023 Son depremler...

AFAD, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde saat 21:56’da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 21:56'da deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi.

AFAD açıklamasında depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu.

Büyüklük: 3.8 (Ml) Yer: Andırın (Kahramanmaraş) Tarih:2023-05-21 Saat:21:56:16 TSİ Enlem:37.787 N Boylam: 36.389 E Derinlik:8.07 km

2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

21-05-2023 21:56:1637.78736.3898.07ML3.8Andırın (Kahramanmaraş)585633

21-05-2023 21:52:0938.43939.2069.19ML1.6Sivrice (Elazığ)585634

21-05-2023 21:47:0338.43837.5537.03ML2.5Darende (Malatya)585635

21-05-2023 20:50:5937.27239.2587ML2.1Haliliye (Şanlıurfa)585632

21-05-2023 20:45:2537.9336.2697ML1.4Saimbeyli (Adana)585631

21-05-2023 20:44:1137.35937.0697ML0.8Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)585629

21-05-2023 20:32:1938.15738.4927ML1.0Battalgazi (Malatya)585630

21-05-2023 20:27:2837.87436.2497.08ML2.3Saimbeyli (Adana)585628

21-05-2023 20:19:1437.88836.2517ML1.4Saimbeyli (Adana)585627

21-05-2023 20:16:4337.92436.2797.13ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)585626

21-05-2023 20:04:4837.88836.2357ML1.7Saimbeyli (Adana)585625

21-05-2023 19:57:2737.91136.2017ML3.7Saimbeyli (Adana)585620

21-05-2023 19:55:5738.28338.2367ML1.3Yeşilyurt (Malatya)585624

21-05-2023 19:52:3138.24937.8177ML1.2Doğanşehir (Malatya)585622

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