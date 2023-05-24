B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023? B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi?
"B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. B sınıfı ehliyet ile motor kullanılabilir mi sorusuna İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Peki, B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023? B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi?
"B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023? B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. B sınıfı ehliyet ile motor kullanılabilir mi sorusuna İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Peki, B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023? B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi?
Canlı yayında seçim sürecini değerlendiren Bakan Soylu, ayrıca B sınıfı ehliyet sahiplerinin bundan sonra 125 cc altı motorları motor ehliyeti olmadan kullanabileceğini de duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı.
Şehir içi kullanılan Motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız.
Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar." dedi.
125 CC MOTOR MODELLERİ NELERDİR?
PCX 125'in satış fiyatı ise 90.060 TL
Forza 250'nin satış fiyatı ise 148.900 TL
Forza 750'nin satış fiyatı ise 402.000 TL
CB250R'in satış fiyatı 142.100 TL
CB650R'in satış fiyatı 308.000 TL
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