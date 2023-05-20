O illerde yaşayanlar dikkat! Türkiye’de iklim senaryoları: Azalan yeşil alan...
Sera gazları, sıcaklıklar, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısısı ve asitlenme, deniz buzu ve buzullar gibi temel iklim göstergelerinin yanı sıra iklim değişikliğinin ve aşırı hava olaylarının etkileri uzun zamandır dünya gündeminde yerini tutuyor. Türkiye’de bu iklim değişikliğine hazırlanan ülkeler arasında yer alıyor. Derelerin kapatılması, yeşil alanların azalması iklim riski oluşturuyor. Karadeniz’de iklim duyarlılığı öne çıkıyor. Azalan yeşil alan iklim için bir tehdit oluştururken o iller ciddi tehdit altında. İşte iklim senaryoları...
Değişen iklimle birlikte kıyı kentlerin yanı sıra Şırnak, Batman ve Diyarbakır gibi kurak illeri de fırtına riski bekliyor. Derelerin kapatılması, yeşil alan kısıtlılığı iklim riski oluşturuyor. Türkiye'deki 12 yerleşim tipi içinde Karadeniz illerinin iklim duyarlılığı öne çıkarken, Manisa ile Şırnak arasındaki hatta da yüksek sıcaklık riski var.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırladı.
Milliyet'in haberine göre, yaygın kentleşme, yüksek yoğunluk, yeşil alan kısıtlılığı, otomobile bağımlı ulaşım sistemi, enerji sarfiyatı, uyumsuz malzeme seçimleri ve yerelleşmeyen mimari, yağışların olumsuz etkisini artırıyor. Antalya, Mersin, İstanbul ve İzmir gibi kentler; coğrafi yapı, yayılma eğilimi, geçirimsiz yüzeyler, yüksek yoğun kentsel alanlar, kapatılan veya kanal içerisine alınan dereler ve yetersiz yeşil alanlar gibi nedenlerden dolayı riske açık.
Dere yatakları, kentin iç bölgelerinde sel riski taşıyan alanların ortaya çıkmasında çok önemli bir role sahip. Derelerinin üstünün kapatılması ve derelere yapılan izinsiz her türlü müdahale, taşkınları artırıyor.
SICAK CAN ALABİLİR
Fırtına ve sel gibi olayların yanı sıra; doğal alanları sınırlı, hava koridorları bulunmayan, su hatları gizlenmiş ve yoğun yapılaşmaya sahip kentlerde, sıcak hava dalgasının da ciddi tehdit yarattığı vurgulanan planda, "Benzer eğilimler gösteren kentler sıcak hava dalgası yaşanması durumunda ciddi can kayıpları ve sağlık sorunları yaşatabilecektir" denildi.
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