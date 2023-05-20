O illerde yaşayanlar dikkat! Türkiye’de iklim senaryoları: Azalan yeşil alan...

Milliyet'in haberine göre, yaygın kentleşme, yüksek yoğunluk, yeşil alan kısıtlılığı, otomobile bağımlı ulaşım sistemi, enerji sarfiyatı, uyumsuz malzeme seçimleri ve yerelleşmeyen mimari, yağışların olumsuz etkisini artırıyor. Antalya, Mersin, İstanbul ve İzmir gibi kentler; coğrafi yapı, yayılma eğilimi, geçirimsiz yüzeyler, yüksek yoğun kentsel alanlar, kapatılan veya kanal içerisine alınan dereler ve yetersiz yeşil alanlar gibi nedenlerden dolayı riske açık.