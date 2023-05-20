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Meteoroloji gün verip uyardı! 13 ilde sarı alarm

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Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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Meteoroloji gün verip uyardı! 13 ilde sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu ve Çorum’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İşte ayrıntılar...

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji yarın beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 13 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

YARINA DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2023 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu ve Çorum'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı Dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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