Tekirdağ’da kebapçıda dehşet! Sebebi kan dondurdu

İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR



Şüpheliler de yaklaşık bir saat sonra kebapçıya gitti. Şüphelilerden Eray B., içeride müşterilerin de bulunduğu iş yerine tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri işletme sahibi Sebahattin G.'nin bacağına isabet etti. Dükkanın kurşunlandığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.