Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı! Sesine dikkat edin
Kuyumcular, düğün yapacaklara sahte altın uyarısında bulundu. Sahte altının sesinden anlaşılabileceğini vurgulayan Düzce’de Kuyumculuk yapan Cahit Vuruş, düğün yapacakların da en kısa sürede altın alması gerektiğini vurguladı.
Havaların ısınmasıyla düğün sezonu öncesi vatandaşların mağdur olmaması konusunda uyarılarda bulunan kuyumcular, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede altına rağbet arttığını ve yeni evlenen çiftler için de altınlarını güvenilir kuyumculardan alması tavsiye edildi. Son zamanlarda piyasaya sahte altın çok çıktığını belirten Kuyumcu Cahit Vuruş, bu yüzden hem halk hem de kuyumcuların mağduriyet yaşadığını belirtti.
"PİYASADA SAHTE ALTIN ÇOK VAR"
Teknolojinin geldiği son nokta sebebi ile birebir sahte altın yapılabildiğini fakat en önemli unsurun sesi olduğunu vurgulayan Kuyumcu Cahit Vuruş, "Piyasada sahte altın çok var. Bunun en önemlisi ürünün gramıdır. Sesi de çok önemli. Bunlara vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. Güvenilir yerlerden altın alınması gerekiyor. Günümüzde teknoloji çok iyi konumda olduğu için sahtelerde çok başarılı oluyor ve gramını tutturuyorlar.
Biz kuyumculara bile sahte altın getiriyorlar. Başımıza gelen bir olay var. Vatandaş bize hediye altın geldi diyerek işletmemize geldi. Altını taşa sürdüğümde sönmedi fakat ateşe vurduğum zaman altın olmadığını gördük. Vatandaşlarımız bunu çok anlayamayabiliyorlar ama sesinden altın olup olmadığını anlayabilirler" dedi.
"DÜĞÜN YAPACAKLAR ALTININI ALABİLİR"
Vuruş, "Şu anda müşterilerimizden bize çok altın dönüşü olmuyor. Talep çok fazla olduğundan dolayı fiyatlar yükseliyor. Zaten altın güvenilir liman her sene üzerine yüzde 40 koyuyor. Hatta altın geçtiğimiz sene beklentinin altında kalmıştı. Yıl sonuna kadar fiyatların yükselmesini bekliyoruz. Şu anda altın iyi bir yatırım. Düğün yapacak kişilerin veya yatırım yapmayı düşünen kişilerin altına yatırım yapmasını öneririm.
Bugün alışverişini yapmamış olsa bile işçiliksiz ürünler oluyor 24 ayar bilezik gibi. Bunları alıp kişiler daha sonra takıya dönüştürme yapabilirler. Altının yükselişinden kişiler zarar etmemiş olurlar. Alışveriş yapan müşteriler külçe altın alıyorlarsa satış fiyatımız ne ise ondan geri alıp tekrardan istedikleri ürün ile değişim yapılabilir. Böylelikle de altının yükselişinden zarar görmüyorlar" şeklinde konuştu.
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