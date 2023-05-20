Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı! Sesine dikkat edin





"PİYASADA SAHTE ALTIN ÇOK VAR"

Teknolojinin geldiği son nokta sebebi ile birebir sahte altın yapılabildiğini fakat en önemli unsurun sesi olduğunu vurgulayan Kuyumcu Cahit Vuruş, "Piyasada sahte altın çok var. Bunun en önemlisi ürünün gramıdır. Sesi de çok önemli. Bunlara vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. Güvenilir yerlerden altın alınması gerekiyor. Günümüzde teknoloji çok iyi konumda olduğu için sahtelerde çok başarılı oluyor ve gramını tutturuyorlar.