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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2023
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Son dakika: Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 256,93 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7,16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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