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Samsun'da nefes kesen gösteri! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Samsun’da nefes kesen gösteri! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doğu Park sahil kısmında Türk Yıldızları, Solo Türk uçak ve sahil güvenlik helikopter gösterileri yapıldı. Vatandaşların akın ettiği gösteriler nefesleri kesti…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doğu Park sahil kısmında Türk Yıldızları, Solo Türk uçak ve sahil güvenlik helikopter gösterileri yapıldı.

Binlerce Samsunlu, gösterileri izlemek için sahillere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Türk pilotları hünerlerini sergiledi. Türk pilotlarının uçaklarla yaptığı akrobatik hareketler yürekleri ağza getirdi.

GÖKYÜZÜNDE AKROBATİK HAREKETLER

Saat 16.00'da başlayan gösterilerde ilk olarak sahil güvenlik helikopteri akrobatik hareketler yaptı. Daha sonra Solo Türk, Samsun semalarında belirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteride yaptığı zorlu hareketlerle gökyüzünü süsleyen Solo Türk, son olarak yerini Türk Yıldızları'na bıraktı. Türk Yıldızları da havanın kapalı olmasına rağmen nefes kesen bir gösteri sundu. Gösteriler, uçakların selamlama geçişiyle sona erdi. Gösterilerde pilotlar vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Yapılan gösterileri izleyen vatandaşlar, "Biz her yıl 19 Mayıs'ta Samsun'daki uçak gösterilerini izlemekten zevk alıyoruz. Kendimizi onların yerine koyuyor ve bizler de pilot olmanın hayalini kuruyoruz" ifadelerini kullandılar.

Gösteriler esnasında Doğu Park civarındaki tramvay, üst geçitler, cadde ve sokaklarda insan seli oluştu.

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