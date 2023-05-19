Samsun’da nefes kesen gösteri! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

GÖKYÜZÜNDE AKROBATİK HAREKETLER

Saat 16.00'da başlayan gösterilerde ilk olarak sahil güvenlik helikopteri akrobatik hareketler yaptı. Daha sonra Solo Türk, Samsun semalarında belirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteride yaptığı zorlu hareketlerle gökyüzünü süsleyen Solo Türk, son olarak yerini Türk Yıldızları'na bıraktı. Türk Yıldızları da havanın kapalı olmasına rağmen nefes kesen bir gösteri sundu. Gösteriler, uçakların selamlama geçişiyle sona erdi. Gösterilerde pilotlar vatandaşlardan büyük alkış aldı.