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Gaziantep’te kan donduran olay! 17 yaşındaki çocuk kalbinden bıçaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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Gaziantep’te kan donduran olay! 17 yaşındaki çocuk kalbinden bıçaklandı

Kan donduran olay öğle saatlerinde Gaziantep’in, Sarıgüllük Mahallesi’ndeki Masal Park’ta yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt kalbinden bıçaklandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özkurt’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'te yaşanan olay, öğle saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi'ndeki Masal Park'ta meydana geldi.

Parkta iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Özkurt, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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