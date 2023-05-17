Muğla’da kulübe alınmayınca dehşet saçtılar! Olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı!

Kavga sırasında 3 şüpheli ceplerinden çıkardıkları bıçaklarla önce görevlilere ardından müşterilere bıçakla saldırdı. Bu sırada yakın bölgede bulunan Ferhat G.'nin kardeşi Burkay G. de olay yerine gidip, kavgaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.