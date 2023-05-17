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Muğla’da kulübe alınmayınca dehşet saçtılar! Olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Muğla’da kulübe alınmayınca dehşet saçtılar! Olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı!

Dehşete düşüren olay dün Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te meydana geldi. Gece kulübüne alınmayan 3 kişi, önce kapıda tartıştığı görevlilere, ardından da içerideki müşterilere bıçakla saldırdı. Kavgada 14 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olayın ardından saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerinde, 2 şüphelinin ellerindeki bıçaklarla mekan çalışanlarına saldırdıkları görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde ise şüphelilerden birisinin, mekanın önündeki kadını sırtından bıçaklaması yer aldı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

Muğla'da yaşanan olay, önceki gün saat 23.30 sularında Marmaris'in Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi.

Eğlenmek için gece kulübüne giden Ferhat G. Vedat T. ve Kubilay Ö., damsız giremeyecekleri gerekçesiyle görevliler tarafından içeri alınmayınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 3 şüpheli ceplerinden çıkardıkları bıçaklarla önce görevlilere ardından müşterilere bıçakla saldırdı. Bu sırada yakın bölgede bulunan Ferhat G.'nin kardeşi Burkay G. de olay yerine gidip, kavgaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iş yeri çalışanları Çetin Hortum ve İmdat Hortum ile müşteriler Edanur Püsküllü, Hacer Baydar, Yüksel Güzeldere, Emre Dursun, Mahsum Alar, Remzi Kurum, Muhammed Gürgün, Batuhan Keskin, Tülay Yazıcı, Nilgün Dürtek ve Meryem Budak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kavgada aldığı darbelerle, karnında sıvı biriktiği tespit edilen şüphelilerden Burkay G. de ameliyata alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Ferhat G., Vedat T. ve Kubilay Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KENDİLERİNİ KORUMKA İÇİN MASA ATTILAR

Öte yandan olay anı gece kulübünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, 2 şüphelinin mekan çalışanlarıyla yaşadıkları arbedenin ardından bellerinden çıkardıkları bıçaklarla, çalışanlardan 1'ine saldırdığı görüldü.

Saldırıya uğrayan personelin kendisini korumak için şüpheliye masayı atarak kaçmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

Bir cep telefonu görüntüsünde ise şüphelilerden birinin, mekanın önünde bekleyen kadını sırtından bıçakladığı görüldü.

Dehşet gecesi! Eğlence mekanında bıçaklı saldırı DEHŞET GECESİ! EĞLENCE MEKANINDA BIÇAKLI SALDIRI
Muğla’da gece kulübünde bıçaklı saldırı! MUĞLA'DA GECE KULÜBÜNDE BIÇAKLI SALDIRI!
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