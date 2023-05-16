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Muğla’da gece kulübünde bıçaklı saldırı! Çok sayıda kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Muğla’da gece kulübünde bıçaklı saldırı! Çok sayıda kişi yaralandı

Dehşete düşüren olay dün Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te meydana geldi. Gece kulübüne alınmayan 3 kişi, önce kapıda tartıştığı görevlilere, ardından da içerideki müşterilere bıçakla saldırdı. Kavgada 14 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. İşte gece kulübündeki bıçaklı saldırının ayrıntıları...

Muğla'da yaşanan olay, dün saat 23.30 sularında Marmaris'in Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne giden Ferhat G. Vedat T. ve Kubilay Ö., damsız giremeyecekleri gerekçesiyle görevliler tarafından içeri alınmayınca tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 şüpheli ceplerinden çıkardıkları bıçaklarla önce kapıdaki görevlilere ardından da içerideki müşterilere bıçakla saldırdı.

Bu sırada yakın bir bölgede bulunan Ferhat G.'nin kardeşi Burkay G. de olay yerine gidip, kavgaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iş yeri çalışanları Çetin Hortum ve İmdat Hortum ile müşteriler Edanur Püsküllü, Hacer Baydar, Yüksel Güzeldere, Emre Dursun, Mahsum Alar, Remzi Kurum, Muhammed Gürgün, Batuhan Keskin, Tülay Yazıcı, Nilgün Dürtek ve Meryem Budak çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kavgada aldığı darbeler sonucu karnında sıvı biriktiği tespit edilen şüphelilerden Burkay G. de ameliyata alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Ferhat G., Vedat T. ve Kubilay Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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