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19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023
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19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?

"19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Hal böyle olunca,"19 Mayıs'ta toplu taşıma bedava olacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, otobüsler ücretsiz olacak mı?

"19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, otobüsler ücretsiz olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tatil günlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs günü yollara çıkacak. Özellikle trafikten uzak kalmak isteyenlerin tercihi toplu taşıma araçları alacak. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, otobüsler ücretsiz olacak mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. Geçtiğimiz 1 Mayıs'ta OTOBÜS, METROBÜS, METRO, tramvay gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılmıştı.

İstanbul'da resmi tatil günlerinde ücretsiz yolculuk hakkından sadece kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabiliyor. İBB'den konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

MİNİBÜSLER ÜCRETLİ OLACAK

Özellikle kısa mesafe yolculuklar için tercih edilen minibüsler, özel işletme olarak geçtiğinden minibüsler ücretli olacak. 2023 yılı başında minibüs ücretlerine İstanbul'da yapılan artış ile birlikte Minibüs İndi Bindi Ücreti 7 TL, öğrenci indi bindi ise 5 TL'ye yükselmişti.

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